'Затишье только временное': Сырский объяснил, что происходит на Бахмутском направлении. Карта

На Бахмутском направлении на фронте в последние дни немного изменилась военная обстановка. Российские оккупанты уменьшили активные действия, но увеличили количество обстрелов.

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Военные понимают, что такое затишье в плане наступлений врага лишь временное. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в комментарии "УП".

По его словам, на фоне уменьшения каких-либо активных действий войска РФ усиливают обстрелы территории с тяжелого вооружения. В основном захватчики используют артиллерию и минометы.

"На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности", – указал Сырский.

Он объяснил, что российские войска лишь временно изменили формат своей наступательной операции. Это связывают с выводом подразделений ЧВК "Вагнер" и их заменой на армейские и десантные части регулярной армии РФ.

Поэтому, говорит генерал-полковник, нынешняя ситуация может производить впечатление затишья, однако, к сожалению, оно временное.

Также Сырский добавил, что на сегодня подразделения армии страны-агрессора стремятся перехватить инициативу вокруг Бахмута, чтобы не допустить контратак со стороны Сил обороны Украины и самим перейти в очередное наступление.

В то же время командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что за прошедшие дни на Бахмутском направлении наши защитники приостановили продвижение на флангах.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр также отметила, что на Бахмутском направлении ВСУ пока приостановили продвижение флангами для выполнения других задач. По ее словам, там оккупанты перешли в оборону и увеличили количество обстрелов.

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