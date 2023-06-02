РФ запустила по Украине 15 крылатых ракет и 18 'Шахедов': все цели сбили силы ПВО

Силы противовоздушной обороны Украины отбили вторую с начала этого лета массированную воздушную атаку РФ на наши города. Ночью 2 июня защитники обезвредили еще 33 вражеских цели – крылатые ракеты и ударные дроны Shahed иранского производства.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Отметим, что большинство воздушных целей – около 30 – были уничтожены на подлете и в небе над Киевом.

"Предварительно. В эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БПЛА Shahed – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется", – говорится в сводке.

Напомним: этой ночью Россия снова атаковала Украину с воздуха. Во время массированной тревоги о звуках взрывов заявляли в Черкасской области. В то же время в Киеве сработала ПВО – в воздушном пространстве и в небе над столицей защитники сбили около трех десятков вражеских целей.

Предварительно, это были крылатые ракеты Х101/555 (со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия) синхронно с дронами-камикадзе Shahed. В КГВА не сообщали об обнаружении каких-либо повреждений в результате падения обломков.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, 1 июня, оккупанты атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Их враг запускал с Брянской области РФ. Силы ПВО Украины сбили 10 из 10 этих ракет: семь баллистических "Искандер-М" и три крылатых "Искандер-К".

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