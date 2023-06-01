Оккупанты запускали ракеты по Киеву с Брянской области: в Воздушных силах отчитались об уничтожении 10 из 10 'Искандеров'

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 июня сбили 10 из 10 российских крылатых и баллистических ракет, выпущенных с комплексов "Искандер". Ими страна-агрессор пыталась атаковать критическую инфраструктуру Киевщины.

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Воздушные цели враг запускал с северного направления – Брянской области РФ. О работе ПВО рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что около 02:45 четверга российские кафиры продолжили серию атак по Киеву. Вновь агрессор коварно атаковал столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер".

"Так что времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много", – подчеркнули В воздушных силах.

В общем российские террористы выпустили десять ракет из Брянской области РФ. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ все они были уничтожены, в частности семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К".

"К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые, среди них – дети! Будете гореть в аду, реш*сти!" – заявили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним: силы ПВО сбили все цели, которыми РФ атаковала Киев ночью четверга. Но, к сожалению, из-за падения обломков ракет в трех районах столицы зафиксированы разрушения и пострадали. Из-за действий российских террористов погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая Россия тоже атаковала столицу Украины баллистикой с севера. Отмечалось, что пуски ракет, летящих по баллистической траектории, оккупанты могли осуществить из комплексов "Искандер".

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