РФ атаковала Киев баллистическими ракетами: прогремели громкие взрывы, работала ПВО

В ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремело много громких взрывов – более 10 всего за несколько минут. Обломки ракет упали на дорогу, есть пострадавшие.

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Киевская городская военная администрация сообщила о работе ПВО. Людей призывали быть в укрытиях.

"Серия взрывов в городе. Работает ПВО. Будьте в укрытиях!" – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже он добавил, что после взрывов был вызов в Днепровском районе столицы, на место выехали экстренные службы. По данным Кличко, обломки упали на проезжую часть дороги, двух пострадавших госпитализировали.

"Днепровский р-н. Предварительно, в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля. Информация по пострадавшим уточняется", – отметили в КГВА.

В Деснянском районе обломки, предварительно, повредили одну из поликлиник. Данные насчет разрушений и пострадавших устанавливаются.

"Еще несколько вызовов в Деснянском районе. На одной из улиц горит автомобиль на проезжей части дороги", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на вторник, 30 мая, оккупанты снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. К сожалению, в результате падения обломков БПЛА погибла 33-летняя женщина, еще 13 человек пострадали (в целом в области).

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