Россия снова атаковала Киев дронами, работала ПВО: первые детали

Оккупационные войска России в ночь на вторник, 30 мая, снова атаковали Киев. В украинской столице прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны.

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17-я атака на Киев с начала месяца началась около 2:30. В Telegram-канале КОВА сообщили, что зафиксировано движение вражеских беспилотников. По целям работают силы ПВО.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – говорится в сообщении.

В КМВА также отметили, что в столице работает ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко после начала взрывов написал, что все экстренные службы выехали на вызовы в Подольский и Голосеевский район столицы.

Позже стало известно, что из-за падения обломков БПЛА в Дарницком районе загорелся частный дом.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в очередной раз призвал украинцев не снимать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Отметим, что в ночь на 29 мая российские войска атаковали Украину 35 дронами-камикадзе и 40 ракетами. В ряде регионов отработала противовоздушная оборона и из-за падения обломков целей возникли пожары и повреждения на Киевщине и Львовщине. В Одессе и на Хмельнитчине зафиксированы прилеты.

Около 11:00 29 мая россияне снова ударили по Киеву, использовав, предварительно, ракеты с баллистической траекторией полета. Пуски оккупанты могли осуществить из комплексов типа "Искандер". Все ракеты были уничтожены.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ГУР генерал-майор Кирилл Буданов обратился к россиянам после очередной ракетной атаки по Украине. Он подчеркнул, что очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение, а все те, кто пытается запугать украинцев, скоро пожалеют.

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