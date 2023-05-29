'Вы очень скоро об этом пожалеете': Буданов предупредил оккупантов о мощном ответе на ракетные удары РФ по Украине

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов обратился к россиянам после очередной ракетной атаки по Украине. Он подчеркнул, что очередная попытка террористических действий РФ в очередной раз потерпела поражение, а все, кто пытается запугать украинцев – скоро пожалеют.

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Соответствующее обращение главы ГУР опубликовано в Telegram ведомства. Он заверил всех в России, кто организует обстрелы и радуется им, что все в нашем государстве "находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу", запугать никого им до сих пор не удалось.

"Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, – вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все все увидят", – подчеркнул Буданов.

Напомним: ранее Буданов отметил, что президент вражеского государства является вполне законной целью для Украины. По его словам, после всех преступлений армии кремлевского диктатора на территории Украины ликвидация Владимира Путина – это мечта большинства украинцев.

В Кремле отреагировали на заявление начальника ГУР Минобороны Украины, назвав эти слова "террористическими". Также там заявили, что развязанная Россией война, которую там называют "специальной военной операцией", более чем оправдана.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российские атаки на Украину дронами и ракетами должны быть прекращены. С этой целью он призвал усилить противовоздушную оборону нашей страны, в частности, с помощью самолетов F-16;

– днем 29 мая Россия второй раз за сутки атаковала Киевщину с воздуха. Украинская ПВО сбила вражеские ракеты.

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