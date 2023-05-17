Буданов назвал Путина 'законной целью' для Украины и ответил, были ли попытки его ликвидировать

После всех преступлений армии кремлевского диктатора на территории Украины ликвидация Владимира Путина – это мечта большинства украинцев. Так, в разведке ответили, можно ли считать главу Кремля законной целью для Украины и были ли уже попытки со стороны нашего государства его ликвидировать.

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Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время интервью на Youtube-канале "ISLND TV". Так, Буданов отметил, что президент враждебного государства является вполне законной целью для Украины.

В то же время руководитель ГУР заявил, что он не видит смысла в попытках совершить покушение на кремлевского диктатора. Да, Буданов считает теоретически возможной ликвидацию Путина, однако он не видит целесообразности в совершении этого.

"Конечно (Путин является законной целой для Украины. – Ред.). Но, делает ли Украина попытки его уничтожения? Нет, не делает. Есть ли объективная возможность? Это трудный вопрос. Оно сугубо теоретическое. Реально ли уничтожить какого-то человека. Реально ? Реально", – отметил Буданов.

Собственно, причина, почему ликвидация Путина не является обязательной или приоритетной, не была объяснена.

Однако можно предположить, что речь идет о том, что Россия длительное время ведет войну против Украины, и проблема не ограничивается одним лицом, таким как нынешний кремлевский руководитель.

Ранее начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров испытывает проблемы с запрещенными веществами. Так, по его словам, Кадыров наркозависим.

Напомним, что Буданов заявил, что целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризированной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 км.

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