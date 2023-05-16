Буданов о состоянии Путина: у него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у российского президента Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. Так, по его словам, Путин является наркозависимым.

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Об этом начальник ГУР рассказал в интервью блоггеру Сергею Иванову. Буданов также выразил надежду на то, что российскому диктатору осталось жить недолго.

"У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много", – заявил Буданов.

Также, по его словам, руководитель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин может оказаться победителем во внутреннем конфликте, который все больше разгорается в России.

Напомним, что Резников посчитал, сколько "Кинжалов" осталось в РФ. Так, в ночь на 16 мая украинская ПВО сбила сразу шесть вражеских баллистических ракет "Кинжал". Вместе с первой такой ракетой, которую удалось уничтожить в начале месяца, Россия в мае потеряла уже семь "Кинжалов" из 80, которые имели на вооружении.

Ранее в Кремле возмутились из-за заявления Буданова об убийствах россиян и заговорили о "священном 9 мая". Спикер диктатора убежден, что в Украине якобы много людей, для которых день победы 9 мая является "святым, священным днем".