'У российских террористов нет шансов': Резников посчитал, сколько 'Кинжалов' осталось у РФ

В ночь на 16 мая украинская ПВО сбила сразу шесть вражеских баллистических ракет "Кинжал". Вместе с первой такой ракетой, которую удалось уничтожить в начале месяца, Россия в мае потеряла уже семь "Кинжалов" из 80, которые имела на вооружении.

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Впечатляющий успех украинской противовоздушной обороны является общим достижением украинских воинов и государств-партнеров, усиливших защиту неба над Украиной, перед этой силой у врага нет шансов. Об этом в своем Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Очередной невероятный успех украинских Воздушных сил! Прошлой ночью наши защитники неба сбили ШЕСТЬ российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и 12 других ракет", – подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

Резников напомнил, что на вооружении РФ на начало месяца было 80 "Кинжалов". Учитывая, что одну такую ракету украинская ПВО уничтожила в ночь на 4 мая, а еще шесть – минувшей ночью, сейчас у государства-агрессора осталось 73 "Кинжала".

"У российских террористов нет шансов одолеть Украину. Их оружию можно и нужно противостоять с помощью западных вооружений. Спасибо нашим военнослужащим ВВС и нашим государствам-партнерам, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой. Побеждаем вместе!" – подчеркнул министр обороны.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия ночью запустила по Украине 18 ракет, в том числе "Кинжалы": все их сбили силы ПВО, продемонстрировав впечатляющее 100% сбитие. В России ранее неоднократно заявляли что их "гиперзвуковые" ракеты невозможно сбить.

В частности, враг пытался атаковать Киев. Российские ракеты и дроны целей не достигли, однако обломки упали в нескольких районах, есть пострадавшие.

По подсчетам журналистов, безрезультатная ночная атака стоила России не менее 120 млн долларов: подсчеты проводились исходя из стоимости ракет и дронов разных типов, без учета 3 ракет, тип которых на утро 16 мая точно не был установлен.