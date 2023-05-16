Все ракеты были сбиты украинским ПВО: ночная атака по Украине обошлась России минимум в 120 млн долларов

В ночь на 16 мая Россия запустила по Украине 16 баллистических и крылатых ракет и 6 ударных иранских дронов. Все они были сбиты украинскими силами ПВО.

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Безуспешная ракетно-дроновая атака стоила России почти 120 миллионов долларов. Потери государства-захватчика во время ночной атаки подсчитали украинские журналисты.

Как отчитались утром 16 мая в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, ночью войска РФ выпустили по Украине 6 ракет аэробалистических ракет "Кинжал"; 9 крылатых ракет "Калибр"; 3 баллистические/зенитные ракеты (тип уточняется); 6 ударных БПЛА Shahed-136/131; 3 БПЛА "Орлан", SuperCam. Силы ПВО сбили все воздушные цели.

На очередную атаку, учитывая количество и типы запущенных ракет и дронов, Россия потратила не менее 119,08 миллиона долларов.

Так, по данным Forbes, стоимость одной крылатой ракеты "Калибр" составляет 6,5 млн долл., следовательно за ночь Россия запустила их на 58,5 млн долл.

Одна баллистическая ракета Х-47 "Кинжал", которую россияне называют "гиперзвуковой", стоит от 10 млн дол. То есть, совершив 6 безрезультатных пусков, Россия потеряла по меньшей мере 60 млн дол.

Иранские дроны-камикадзе Shahed-136/131 по информации из открытых источников стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. Если взять среднюю стоимость, запуск шести таких дронов обошелся России около 280 тыс. долларов.

Российский беспилотник "Орлан-10", по оценкам Генштаба ВСУ, может стоить около 100 тысяч долларов. Сколько стоит БпЛА SuperCam, точно неизвестно. Если предположить, что стоимость этих дронов примерно такая же, как стоимость Орлан-10, к ночным потерям можно приплюсовать еще 300 тысяч долларов от запуска трех БПЛА этих типов.

Следовательно, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине в ночь на 18 мая, стоили России 119,08 млн дол. – без учета трех баллистических/зенитных ракет неустановленного типа.

Напомним, как сообщалось ранее, Россия ночью запустила по Украине 18 ракет, в том числе "Кинжалы": все их сбили силы ПВО, продемонстрировав впечатляющее 100% сбитие.

В частности, враг пытался атаковать Киев. Российские ракеты и дроны целей не достигли, однако обломки ракет упали в нескольких районах, есть пострадавшие.