'Это цель наша': Буданов заявил, что между Украиной и РФ должна быть создана демилитаризированная зона

Целью Украины в вопросе окончания войны является создание демилитаризованной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 км.

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Такое убеждение выразил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Исландии". Он подчеркнул, что война может закончиться только таким образом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Вопрос окончания войны – это создание демилитаризованной зоны. Это цель наша", – отметил Буданов.

Демилитаризованная зона – установленная международным договором или соглашением территория, на которой запрещено хранить старые и новые укрепления, военно-промышленные предприятия, держать войска.

Напомним: Буданов также убежден, что войну необходимо закончить до конца этого года. Он считает, что для победы Украины должны быть приложены все возможные усилия. Как пояснил главный разведчик страны, оккупанты потеряли наступательный потенциал, но в то же время построили мощную оборону.

Тем временем обозреватель Bloomberg Марк Чемпион написал, что успех контрнаступления, к которому готовится Украина, определит результаты российско-украинской войны. Если Силам обороны Украины удастся повторить прорыв вроде деоккупации Харьковщины осенью прошлого года, Россия вынуждена будет искать способы завершить войну, ведь наконец-то осознает, что ей Украину не победить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Буданов объяснил заявления о приближении контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, так Украина хочет запутать и дезориентировать противника;

– также начальник ГУР заявил, что у российского президента Владимира Путина проблемы с запрещенными веществами. Так, по его словам, Путин наркозависим.

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