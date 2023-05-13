Контрнаступление ВСУ заставит Россию искать путь к окончанию войны – Bloomberg

То, насколько удачным будет контрнаступление, к которому готовится Украина, определит результаты российско-украинской войны. Если Силам обороны Украины удастся повторить прорыв уровня деоккупации Харьковщины осенью прошлого года, Россия вынуждена будет искать способы завершить войну, ведь наконец-то осознает, что ей Украину не победить.

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Если же контрнаступление украинских сил будет напоминать топчан россиян под Бахмутом, западные партнеры могут начать давление на Киев с требованием искать дипломатического решения вместо деоккупации своей земли военным путем. Об этом в авторской колонке пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

Он напомнил, что за период с декабря 2022 по май 2023 западные партнеры передали Украине оружия на сумму более 30 миллиардов долларов. Эта сумма превышает годовые закупки всех стран-членов НАТО, кроме США. И эту поддержку западные партнеры передают Киеву в ожидании предстоящего контрнаступления, которое либо заставит Россию завершить войну, либо продемонстрирует, что ни одна из сторон не имеет достаточной огневой мощи, чтобы получить преимущество.

При этом украинской армии необходимо добиться успеха и провести сложную операцию без преимущества в воздухе, на что мало способны армий в мире.

По мнению обозревателя, успех украинского контрнаступления может подтолкнуть Россию к поиску способов завершить войну, или приведет к затягиванию противостояния.

"Прорыв ВСУ вроде того, который произошел в прошлом году на Харьковщине, подтолкнет Россию к осознанию, что ей Украину не победить и нужно искать способы завершить войну. Если же контрнаступление Украины будет напоминать топтанье россиян под Бахмутом, ближе к зиме союзники могут начать давить на Киев с требованием отказаться от идеи как можно быстрее отвоевать свои территории и искать с россиянами дипломатического решения", – отметил Чемпион.

При этом он далек от того, чтобы сводить результативность украинского контрнаступления исключительно к количеству оружия, которое имеет та или иная сторона.

"Какой именно будет ситуация, зависит даже не от количества оружия, а от нескольких факторов, касающихся войск оккупанта и украинской армии. Например, хватит ли у Путина людей для защиты всей сети укреплений, которую захватчики успели настроить на временно захваченных территориях. Если нет, украинцам нужно будет только прорвать оборону в нескольких местах, а дальше будет гораздо проще. Другой важный фактор – насколько удачно ВСУ смогут проводить комплексные операции", – отметил обозреватель Bloomberg.

Чемпион также отметил, что важным для победы Украины фактором будет не только помощь танками или средствами ПВО, но и передача партнерами украинской армии техники и софта, которые улучшат работу средств ПВО в связке с другими войсками, а следовательно – помогут успешнее наносить потери захватчикам.

"Известно, что США и Германия передавали Украине эту неназванную технику – если ее удастся интегрировать в украинскую оборону, она позволит быстрее выявлять и точнее уничтожать вражеские цели", – отметил Чемпион.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы отправить еще больше оружия Украине для контрнаступления.

Соединенные Штаты работали с более чем 50 странами, чтобы предоставить Украине необходимую военную помощь. Если перед ожидаемым контрнаступлением Силам обороны не будет хватать какого-либо оружия, Америка "приложит все усилия", чтобы помочь.