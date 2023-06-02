Россия снова ночью атаковала Украину, в Киеве работала ПВО: первые подробности

Оккупационные войска России в ночь на пятницу, 2 июня, вновь атаковали с неба украинские города. Взрывы ночью прогремели в Киеве и области, а также на Черкащине.

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Это уже 23-я атака России на Украину с начала мая. Как сообщили в КМВА, в столице работали силы противовоздушной обороны. В Киевской ОВА предупредили жителей области о повышенной угрозе и заявили о работе ПВО.

Глава ОП Андрей Ермак призвал украинцев находится в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Также о повышенной ракетной угрозе сообщили в Черкасской ОВА. "Внимание! Повышенная опасность в Черкасской области", – написал глава ОВА Игорь Табурец.

Местные каналы в Telegram сообщали, что около 3 часов ночи в области было слышно звуки взрывов.

По данным мониторинговых каналов, российские оккупанты запустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 1 июня, российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами, в столице прозвучало много громких взрывов – более десяти лишь за несколько минут. Силы ПВО сбили вражеские цели, однако падение их остатков привело к разрушениям и, к сожалению, погибшим и травмированным, среди которых есть дети.

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