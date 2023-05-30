HIMARS отработал отлично: ВСУ уничтожили пункт управления ЗРК С-400 'Триумф' в Херсонской области. Фото

Во вторник, 30 мая, Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" на Херсонщине. В ходе операции использована РСЗО HIMARS.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". По данным источника, это первый случай поражения ПБУ 55К6Е, подтвержденный фото фиксацией.

"Вашему вниманию фото поражения пункта боевого управления ЗРК С-400 "Триумф", – говорится в сообщении.

В источнике заявили, что инцидент произошел в ходе атаки ВСУ на склады временного хранения вооружения на территории Херсонской области.

"Использована РСЗО HIMARS. 20-е числа мая 2023", – добавили в сообщении.

С-400 ("Триумф") – российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ) нового поколения. Создано для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая украинский нацгвардеец, солдат зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Буревий" с позывным "Покемон" сбил летевшую на столицу российскую ракету. Для этого он применил ПЗРК "Игла-1".

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