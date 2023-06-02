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Силы спецопераций показали филигранное уничтожение оккупантов на Херсонщине. Видео

София Закревская
War
1 минута
5,5 т.
Силы спецопераций показали филигранное уничтожение оккупантов на Херсонщине. Видео

Украинские спецназовцы продолжают наносить врагу потери в Херсонской области. Для поражения целей противника наши защитники используют ударные беспилотные авиационные комплексы (БПАК).

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Кадры мастерской работы одного из таких БПЛА по оккупантам были опубликованы в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Благодаря этим ударам удалось не только нанести потери захватчикам, но и помешать их логистике.

Силы спецопераций показали филигранное уничтожение оккупантов на Херсонщине. Видео
Силы спецопераций показали филигранное уничтожение оккупантов на Херсонщине. Видео

С помощью комплекса бойцы ССО метко сбрасывали боеприпасы на объекты "второй армии мира" на Херсонском направлении. Были "демилитаризированы" не только места расположения живой силы и техники войск РФ, но и лодки.

"Цель таких ударов – не только огневое поражение мест расположения противника, но и нанесение вреда его логистике. Именно поэтому под ударом БПЛА и надводные транспортные средства, которыми вражеские группы передвигаются по дельте Днепра", – объяснили в ССО.

Силы спецопераций показали филигранное уничтожение оккупантов на Херсонщине. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 73 морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого Сил спецопераций устроили удачную засаду на российских военных на одном из островов Херсонской области. Они уничтожили лодку, на которой двигались российские захватчики.

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