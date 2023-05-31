Катер с оккупантами был как на ладони: бойцы ССО устроили удачную засаду и уничтожили командира захватчиков. Видео

Бойцы 73 морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого Сил спецопераций устроили удачную засаду на российских военных на одном из островов Херсонской области. Они ликвидировали лодку, по которой двигались российские захватчики.

Видео дня

Среди первых в "хорошего россиянина" спецназовцы превратили вражеского командира. Подробности рассказали в ССО.

"Удачную засаду на российских военных устроили операторы ССО Украины на одном из участков южного направления. Во время выполнения разведывательной задачи воины Сил специальных операций услышали, как прямо к ним вдоль реки движется катер. Оказалось, что это была группа российских военных. Для воинов ССО они были как на ладони", – отметили в ССО.

Там добавили, что операторы боевой группы мгновенно открыли огонь по противнику и сразу уничтожили командира и лодочника, который вел катер – это в дальнейшем подтвердили полученные разведданные.

На обнародованном ССО видео с кадрами того боя его участник рассказывает, что произошло на одном из островов в Херсонской области, куда спецназовцы высадились, чтобы занять позиции.

"Одна из крайних задач была выдвинуться на один из островов в Херсонской области, провести зачистку, занять позиции. После того, как мы выдвинулись, заняли позиции, зачистили предварительный обстрел, пробыли там с половину суток – услышали гул лодки. Спустя полчаса мы той лодки увидели зрительным контактом. Что мне больше всего бросилось в глаза – их "котелки" алюминиевые на головах, ну и белые повязки. С самого начала открыли плотный огонь, враг дал нам ответ из пулемета крупнокалиберного. Но нормально. Мы обошлись без "200-х", без "300-х", без потерь. Лодки уничтожили", – вспоминает он.

Первым ликвидировали оккупанта, управлявшего катером. Далее – "денацифицировали" российского командира.

"Первого сняли лодочника самого, который был за рулем. Потом мы сняли командира их выстрелом в голову. И попали в мотор. После этого двигатель загорелся, лодка пошла в камыши. Командир после этого принял решение отходить, потому что уже работать начала артиллерия по острову. Мы отошли - и буквально через полчаса остров начали накрывать", – рассказал воин.

Он добавил: через несколько часов после боя спецназовцы еще раз вернулись к острову. На этот раз – чтобы уничтожить подбитый катер, чтобы враг точно не смог им воспользоваться.

"Вышли на расстояние, вероятно, метров 5-10 и из крупнокалиберного пулемета расстреляли его", – отметил украинский воин.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области. Удар был нанесен с помощью HIMARS.

Также сообщалось, что накануне Силы обороны Украины ликвидировали 470 оккупантов и десятки техники в сутки. Безвозвратные потери агрессора в живой силе к утру 31 мая достигли 207 910 захватчиков.