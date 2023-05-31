Силы обороны Украины ликвидировали 470 оккупантов и десятки техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки, 30 мая, Силы обороны Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 470 российских оккупантов. Так, численность "армии двухсотых" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения достигла уже 207 910 захватчиков.

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Об этом утром 31 мая сообщили в Facebook Генеральный штаб ВСУ. Кроме того, вражеская армия не досчиталась и десятков единиц техники.

В частности, в металлолом в Украине превратились еще 3 боевых бронированных машин (в целом за период полномасштабной войны 7472), 15 артиллерийских систем (3460), 1 средство ПВО (333), 32 БПЛА оперативно-тактического уровня (3124), 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6230).

Напомним: россияне, в частности, до сих пор не пришли в себя после взрывов в Юрьевке близ Мариуполя, которые произошли еще 28 мая. Вероятно, удар по скоплению захватчиков был нанесен с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow, благодаря чему были ликвидированы 100 оккупантов и ранены еще 400.

Кроме того, накануне ВСУ уничтожили вражеский пункт управления ЗРК С-400 "Триумф" в Херсонской области, использовав РСЗО HIMARS. Это первый случай поражения ПБУ 55К6Е, подтвержденный фотофиксацией.

А на Лиманском направлении Донетчины аэроразведка ГПСУ совместно с артиллерией ВСУ уничтожила склад боеприпасов. Оккупанты прятали свое оружие в лесу. Тщательно замаскированный военный состав обнаружили дроны пограничников.

"Итак, состава нет – и вопросов нет. Хотя... судя по зафиксированной детонации, вопрос все же был: "Где баеприпасы?" – отметили в ГНСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины одним точным выстрелом быстро и феерически уничтожили российский танк под Авдеевкой. Операция была проведена ночью, использован противотанковый комплекс Nlaw;

– министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что применение украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow показало 100% эффективность. Украинские военные уже используют это вооружение.

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