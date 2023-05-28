'Абсолютно результативно': Резников заявил, что ракеты Storm Shadow работают на 100%

Применение украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow показало 100% эффективность. Украинские военные уже применяют данное вооружение.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Уже два пилота авиационного подразделения активно используют данные ракеты.

"Со всего состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% точные поражения по целям, определенным Генеральным штабом. 100 на 100, абсолютно результативно", – отметил он.

Кроме того, во время визита министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в Киев, который состоялся на прошлой неделе перед Рамштайном, ему были представлены два пилота из украинского авиационного подразделения, которые использовали данные ракеты во время атак на вражеские позиции.

В знак признания их важной роли, пилоты вручили министру красную ленту с их подписью. Эта лента служит фиксатором перед запуском ракеты, и ее наличие гарантирует, что самолет отправляется на выполнение боевого задания.

Storm Shadow – это крылатые ракеты большой дальности со стелс-возможностями, разработанные совместно Великобританией и Францией, которые обычно запускаются с воздуха. Их можно установить на украинские самолеты советского производства, например бомбардировщики Су-24. Storm Shadow имеют дальность около 560 км, однако экспортная версия ракеты способна поражать цели на расстоянии до 300 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

В России отреагировали на поставку Storm Shadow и заявили, что "негативно" относятся к такой военной помощи. Там также традиционно пригрозили "адекватным ответом".

А у граждан государства-террориста России произошло очередное нападение истерики из-за того, что Украина получает от союзников военную помощь для борьбы с оккупантами. Россияне так расстроились из-за передачи нашей армии крылатых ракет Storm Shadow, что даже начали критиковать власть в РФ.

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