Великобритания предоставила Украине крылатые ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow – CNN

Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

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Об этом сообщило издание CNN, со ссылкой на слова несколько чиновников. Украина давно просила о поставках такого типа боеприпасов своей армии.

Storm Shadow – это крылатая ракета большой дальности со скрытными возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха. Она имеет дальность стрельбы более 250 км, или 155 миль, это чуть меньше 185-мильной дальности американских армейских тактических ракетных систем класса "земля-земля", или ATACMS.

Издание обратило внимание на тот момент, что у Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь удерживаемой Россией территории на востоке Украины. Западный чиновник сообщил CNN, что Великобритания получила от правительства Украины заверения в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, а не на территории России.

Высокопоставленный военный представитель США заявил изданию, что указанные боеприпасы "по-настоящему меняют правила игры с точки зрения дальности" и дают Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. Как отмечается в материале, до сих пор максимальная дальность действия оружия, предоставленного США для Украины, составляла около 49 миль.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее в СМИ появилась информация, что Великобритания, вероятно, намерена передать Украине крылатые ракеты Storm Shadow. К аналогичному решению Лондон "подталкивает" администрацию президента США Джо Байдена;

– также министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью радиостанции Times Radio не исключил поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow. OBOZREVATEL, в свою очередь, выяснил, что это за ракеты и чем они усилят ВСУ, когда поступят в Украину.

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