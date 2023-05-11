Дальность поражения Storm Shadow 560 км: чем уникальны ракеты, которые Великобритания передаст Украине

В четверг, 11 мая, на высоком официальном уровне в очередной раз заговорили о передаче Украине оружия с дальностью поражения более 500 километров. В этот раз это был министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который во время выступления в британском парламенте подтвердил поставки Украине авиационных крылатых ракет Storm Shadow.

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"Мы просто не будем стоять в стороне, пока Россия убивает мирных жителей. Мы видели, на что способны украинцы, когда у них есть нужные возможности. Именно поэтому премьер-министр и я приняли решение предоставить возможности большей дальности. Сегодня я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow", – сказал Бен Воллес.

OBOZREVATEL решил выяснить – что это за ракеты и чем они усилят ВСУ, когда поступят в Украину.

Предпосылки

Уже боле года Россия обстреливает украинские мирные города ракетами дальнего радиуса действия, не все из которых возможно перехватить. Наибольший вред наносят баллистические ракеты, траектория полета которых максимально неудобна для традиционных средств ПВО, а специализированные противобаллистические ЗРК, такие как Patriot, в Украину пока доехали в ограниченном количестве.

Особенно тревожно становится в контексте пока что неофициальной информации, что Россия уже договорилась и в ближайшее время получит 250 баллистических ракет от Ирана с дальностью поражения 300 и 700 километров.

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Даже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона ранее признал, что лучшим способом защитить себя от обстрелов баооистическими ракетами является уничтожение этих ракет на складах хранения, а также их пусковых установок – то есть, на территории России.

"Лучший способ – уничтожить их там, откуда их запускают. А это дальность ракет 300 и 700 км", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Но Украина имеет только два вида вооружения (кроме систем ПВО), которыми можно вести огонь на расстоянии более 100 километров: ракеты "Нептун" с дальностью поражения до 280 км и ракеты Harpoon с дальностью до 150 км. Оба находятся на вооружении ВСУ в ограниченном количестве и очень дефицитны. О дальности в 700 или даже 300 км речь не идет, поэтому для реализации озвученного Игнатом сценария нужна помощь западных союзников.

Ранее эти западные союзники избегали заявлений на тему передачи Украине дальнобойного вооружения, опасаясь, что удары по военным объектам на территории России приведут к эскалации войны. Но в последнее время они сменили свою риторику и уже даже из Вашингтона можно услышать, что США не собираются сдерживать Украину от превентивных ударов по российским военным объектам – главное, чтобы это делалось не американским оружием.

Что такое Storm Shadow

Storm Shadow – это франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-земля", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Ракета может использоваться в любое время суток, сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Разработка ракеты началась международной компанией MBDA в 1995 году на основе французской крылатой ракеты Apache по заказу военных ведомств Франции и Великобритании. Первые успешные испытания прошли в декабре 2000 года, а уже в 2003-м году ракета была введена в эксплуатацию британскими Военно-воздушными силами.

Собственно, Storm Shadow – это британское название ракеты. Во Франции она взята на вооружение под названием SCALP EG. В целом, французский и британские варианты ракеты идентичны, отличия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах, выступающих носителями ракет (Typhoon у Британии и Rafale у Франции).

Базовая версия ракеты Storm Shadow при длине 5,1 метра, диаметре 0,48 метра и размахе крыльев 3 метра имеет массу 1300 килограмм, из которых 450 кг приходится на боеголовку. Она может поражать цели на расстоянии до 560 км.

Ракета оснащена газотурбинным двигателем, позволяющим развивать дозвуковую скорость 1000 км/ч, а выдвижные аэродинамические поверхности (крылья) и ребристая форма корпуса позволяют лететь на малой высоте (30-40 метров) и обладать малой радиолокационной заметностью.

Система управления британской ракетой оборудована приёмником американской системы спутниковой навигации GPS. Полет ракеты осуществляется в режиме прохождения рельефа местности по заранее выбранному "коридору". На конечном участке полета используется тепловизионная система самонаведения с функцией распознавания цели.

Перед приближением к цели ракета выполняет "горку" с последующим пикированием на объект наведения (угол пикирования может устанавливаться в зависимости от характеристики цели). Далее на подлете к цели сначала "выстреливает" суббоеприпас, пробивающий отверстие в стене сооружения, в которое влетает основной боеприпас и взрывается внутри объекта с некоторым замедлением (степень замедления устанавливается в зависимости от характеристик цели).

Впервые ракета Storm Shadow была использована британскими ВВС во время иракской войны в 2003 году – еще до завершения ее испытаний. А уже в 2011 году британские, французские и итальянские самолеты этими ракетами наносили авиаудары в ходе военной кампании в Ливии. Также ракеты Storm Shadow использовались британцами и французами войсками в операции против террористов Исламского государства на территории Сирии в 2018 году, а в 2015-м ВВС Саудовской Аравии применяли их во время военных действий в Йемене.

Модификации Storm Shadow

На основе Storm Shadow были разработаны ракеты Black Shaheen и SCALP Naval. Первая из них – это экспортная модификация, созданная по заказу ОАЭ, а вторая – предназначена для эксплуатации на кораблях и подводных лодках.

Black Shaheen – экспортный вариант ракеты Storm Shadow, разработанный по заказу Объединенных Арабских Эмиратов. От оригинальной версии ракеты отличается уменьшенной до 290 км дальностью полета и увеличенной до 500 кг массой боеголовки.

Дальность полета была специально уменьшена, чтобы отвечать требованиям международного договора о контроле ракетных технологий. Будет ли этот договор применен к Украине – неизвестно, потому что военная помощь и экспорт оружия с юридической точки зрения являются разными процедурами.

SCALP Naval – вариант ракеты Storm Shadow, предназначенный для эксплуатации на кораблях и подлодках. Ракета получила новый цилиндрический корпус, адаптированный для пусков с торпедных аппаратов подлодок и вертикальной пусковой установки надводных кораблей. Также морской вариант оснащен твердотопливным ускорителем и имеет дальность действия около 1000 км.

Однако модификация SCALP Naval была разработана исключительно для ВМС Франции без участия других партнеров, поэтому на вооружении Великобритании ее нет и о ее передаче Украине речь даже не идет в теории. По крайней мере, пока.

Перспективы

Сама идея передачи Украине крылатых ракет Storm Shadow выглядит очень привлекательной, учитывая, что у нас пока нет оружия с такой дальностью поражения. Но возможны определенные трудности.

Пусковыми установками для ракет Storm Shadow являются современные истребители Typhoon (ЕС) и Rafale (Франция), а также более старые самолеты – Panavia Tornado (Германия) и Mirage 2000 (Франция). На вооружении же Воздушных сил ВСУ есть только советские самолеты МиГ-29, Су-25, Су-24 и Су-27. Теоретически, каждый из них может быть адаптирован для того, чтобы стать носителем ракет Storm Shadow, но для этого придется поработать военным инженерам (в интернете даже можно найти неофициальную информацию о работах по адаптации бомбардировщиков Су-24М под эти ракеты).

Тем не менее, несмотря на все потенциальные операционные сложности, эти и аналогичные им ракеты очень нужны Вооруженным силам Украины уже сегодня, причем не только в контексте уничтожения складов баллистических ракет на территории РФ.

Они также были бы очень полезны для перелома оперативной обстановки на линии фронта, так как после нескольких месяцев "HIMARS-шоу" россияне изменили логистику поставок боеприпасов и теперь разворачивают склады с боекомплектом на расстоянии более 100 км от передовой, где достать их из имеющегося в ВСУ наземного оружия почти невозможно.

Однако надо четко осознавать, что речь идет только о планах, хотя и озвученных официальным лицом очень высокого ранга. Более предметной информации о возможных поставках этих ракет пока не поступало. Но, как говорил писатель украинского происхождения Антон Чехов: "Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить".

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