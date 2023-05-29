Хватило одного выстрела из Nlaw: воины ССО уничтожили российский танк у Авдеевки. Видео

Украинские бойцы одним метким выстрелом быстро и феерически уничтожили российский танк под Авдеевкой. Операция была проведена ночью с использованием противотанкового комплекса Nlaw.

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Об этом сообщили в Командовании Сил специальных операций ВСУ на своей странице в Facebook и опубликовали соответствующее видео. Задание на отлично выполнили бойцы третьего отдельного полка СПП имени князя Святослава Храброго (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, операторы ССО получили информацию о том, что недалеко от Авдеевки стоит российский танк. Группа украинских защитников отправилась по указанным координатам.

Провести операцию по уничтожению вражеской техники было решено ночью. С наступлением темноты украинские военные обошли российский танк с тыла.

Как видно из кадров, всего одним точным выстрелом из ПТРК Nlaw воины ССО "отминусовали" бронированную боевую машину врага.

Выполнив задание, группа наших бойцов удачно вернулась на базу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бойцы 66-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожили склад боеприпасов оккупантов.

А спецназовцы СБУ показали, как с помощью БПЛА уничтожили танк, РСЗО и другую технику противника.