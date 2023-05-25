Враг потерял склад БК: бойцы 66-й бригады показали, как отработали по позициям РФ на фронте. Видео

Воины Вооруженных сил Украины продолжают наносить врагу потери по всей линии фронта. Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады уничтожили склад боеприпасов войск РФ.

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Захватчики пытались спрятать его среди деревьев. Кадры "демилитаризации" вражеского тайника опубликовали на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Маскировка россиянам не помогла и цель на позиции врага была обнаружена. После этого наши военные направили туда дрон, который сбросил на склад с боекомплектом снаряд.

Когда он попал в цель, сразу же началась мощная детонация боеприпасов оккупантов. Ее, улетая подальше, успел запечатлеть наш БПЛА.

"Народная мудрость говорит: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", – так подписали это видео в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные активно применяют беспилотники разных типов на фронте. Дроном-камикадзе "Пегас" наши спецназовцы успешно уничтожили российский DJI Mavic на окраинах Бахмута.

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