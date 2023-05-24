Спецназовцы дроном 'Пегас' приземлили 'Мавик', которым оккупанты корректировали обстрелы Бахмута: эффектное видео

Украинские военные активно применяют беспилотники разных типов на фронте. Дроном-камикадзе "Пегас" наши спецназовцы успешно уничтожили российский DJI Mavic на окраинах Бахмута.

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С помощью этого дрона захватчики корректировали обстрелы позиций Сил обороны. Кадры работы нашего БПЛА по цели в своем Telegram-канале опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На них видно, как "Пегас" обнаружил круживший над городом "Мавик" и полетел прямо на него. После этого у россиян на Бахмутском направлении стало на один дрон меньше.

"Минус вражеский дрон – плюс сохраненные жизни украинских военных", – подчеркнул Федоров.

По его словам, сейчас почти 500 таких дронов-камикадзе "Пегас" работают по всей линии фронта.

"Все благодаря вашей поддержке проекта через UNITED24 и приложение Дія. Продолжаем усиливать и развивать Армию дронов, чтобы больше "птичек" уничтожали оккупантов как на земле, так и в воздухе", – добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины активно применяют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью БПЛА была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.

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