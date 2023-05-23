Армия дронов в действии: воины ВСУ с помощью беспилотника уничтожили гаубицу Д-20 оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники для поражения скоплений живой силы и техники войск РФ. На одном из направлений с помощью одного из них была уничтожена пушка-гаубица Д-20 оккупантов.

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С ней мастерски разобрались бойцы ударной роты БПЛА "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Кадры работы дрона по цели в своем Telegram-канале опубликовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря. Название скажем после победы", – отметил он.

На кадрах видно, как с беспилотника были сброшены два снаряда. Они попали прямо в цель – в гаубицу, которую россияне спрятали среди деревьев. Прогремел взрыв, которым пушка врага была уничтожена.

Федоров поблагодарил всех, кто поддерживает Армию дронов, отметив, что они таким образом приближают нашу победу и помогают сохранить жизни украинских воинов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский комплекс наблюдения "Муром-П". Дроном-камикадзе "Пегас" по нему профессионально отработали бойцы 59-й отдельной механизированной бригады.

– В сети также показали видео боевой работы воинов противовоздушной обороны Украины. Благодаря профессионализму защитников вражеская цель была успешно уничтожена.

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