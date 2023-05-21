'Глаз Мордора': ВСУ оставили армию России без еще одного комплекса наблюдения 'Муром-П'. Видео

Вооруженные силы Украины уничтожили еще один российский комплекс наблюдения "Муром-П". Дроном-камикадзе "Пегас" по нему профессионально отработали бойцы 59-й отдельной механизированной бригады.

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Соответствующее видео опубликовал в Telegram cпикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. Он отметил, что указанная техника помогала оккупантам 24/7 следить за территорией и перемещениями наших войск, однако теперь это в прошлом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Россияне потеряли еще один "глаз мордора". На этот раз в Донецкой области", – прокомментировал событие спикер ОК "Юг", добавив, что это стало возможным благодаря инициативе "Армия дронов".

Напомним: ранее российский комплекс наблюдения "Муром-П" был уничтожен в Херсонской области. Профессиональную работу проделал fpv-дрон Phoenix 03 Heavy ucav, приобретенный благодаря донатам на UNITED24. В общей сложности на фронт от платформы UNITED24 уже передали 100 таких БПЛА.

"Благодарю каждого за поддержку Армии дронов. Больше дронов на фронте – больше сохранившихся жизней защитников и защитниц", – подчеркнул вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ВСУ поразили крылатой ракетой Storm Shadow передовой командный пункт российской армии на территории мариупольского аэропорта. Между тем, в российском минобороны заявили, что "средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и реактивных снарядов HIMARS";

– в ГПСУ показали работу украинских минометчиков на Бахмутском направлении. Точными ударами они ликвидировали пять окупантов.

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