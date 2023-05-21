ВСУ поразили крылатой ракетой Storm Shadow передовой командный пункт российской армии: спутниковое фото

В сети появились спутниковые снимки, показывающие последствия "бавовны" в Мариуполе 19 мая. Поражен передовой командный пункт российской армии на территории мариупольского аэропорта.

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Снимки опубликовали общественный активист Сергей Стерненко и журналист Роман Бочкала. Тем временем россияне заявляют о "перехвате" 12 крылатых ракет "Storm Shadow" и снарядов HIMARS.

"Один из вчерашних ракетных ударов во временно оккупированном Мариуполе пришелся по зданию командного пункта аэропорта. На Гугл-карте это здание до удара. Следующий спутниковый снимок после. Думаю, будут еще плохие для россиян новости из Мариуполя", – отметил Стерненко.

Деталей по поводу результатов удара добавил Бочкала.

"ПВО Мариуполя перехватило ракеты", - говорили они… На спутниковых снимках SkyWatch видны повреждения от ракетного удара. Крылатая ракета Storm Shadow поразила передовой командный пункт российской армии на территории 2323-го радиотехнического батальона", – отметил журналист.

Тем временем в российском минобороны утром 20 мая заявила, что "средства ПВО перехватили управляемую авиабомбу США GBU-3212, а также 12 крылатых ракет большой дальности "Storm Shadow" и реактивных снарядов HIMARS".

Напомним, 19 мая у оккупированного Мариуполя произошла мощная "бавовна". Прилёты зафиксированы в районе аэропорта. Российские пропагандисты сразу заявили о "работе ПВО".

В то же время, один из российских "военкоров" написал о прилете 4-х ракет в район аэропорта, при этом он убеждал, что "пострадавших нет".

А вот советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко констатировал, что в результате "бавовны" 19 мая в районе Мариуполя 24 оккупанта были убиты,37 получили разной ступней ранения, большинство – тяжелые. Уничтожено также значительное количество бронеавтомобилей "Тигр и гусеничной техники.