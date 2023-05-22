Цель уничтожена! В сети показали видео удачной работы украинских воинов ПВО

В сети показали видео боевой работы воинов противовоздушной обороны Украины. Благодаря профессионализму защитников вражеская цель была успешно уничтожена.

Видео дня

Соответствующие кадры 21 мая опубликовал Telegram-канал полковника Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана ("Штирлица"). "Видео боевой и удачной работы воинов ПВО, уничтожение воздушной цели противника. Слава Украине и ее воинам", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

На видео видно, как вражеский объект попадает под прицел воинов ПВО, а затем разлетается на бесчисленное количество осколков.

Когда была проведена работа и какую именно цель удалось уничтожить, не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 21 мая силы ПВО уничтожили все дроны, которыми оккупанты атаковали Днепропетровщину. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак назвал работу защитников блистательной.

– За неделю Силы обороны Украины уничтожили 13 средств ПВО, а также 126 беспилотников врага.

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки 20 мая украинские защитники ликвидировали около 730 оккупантов. Также уничтожены 84 единицы техники противника.