Силы обороны Украины ликвидировали еще 730 оккупантов за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "задвухсотили" еще ? российских оккупантов. Так, общие потери врага в живой силе за период полномасштабной войны в Украине уже достигли 203 160 военных армии РФ.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 21 мая. Отмечается, что путинские войска потеряли еще 84 единицы техники за сутки.

В частности, в металлолом на украинской земле превратились 2 танка (в целом за время полномасштабного вторжения 3783), 16 боевых бронированных машин (7398), 29 артиллерийских систем (3258), 2 средства ПВО (327), 21 БПЛА оперативно-тактического уровня, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6115), и 2 – специальной (425).

Кроме того, за период большой войны в Украине были уничтожены:

– 564 РСЗО;

– 308 самолетов;

– 294 вертолета;

– 1011 крылатых ракет;

– 18 кораблей и катеров.

Напомним: в ГПСУ показали работу украинских минометчиков на Бахмутском направлении. Точными ударами они ликвидировали сразу пять оккупантов.

В общем российские войска ежедневно теряют под Бахмутом по батальону в сутки. В боях на Бахмутском направлении враг убитыми и ранеными потерял до 70 тысяч захватчиков.

Также Силы обороны Украины с помощью американского зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot приземлили российский истребитель.

Официальные лица США отметили, что российские самолеты, на которые нацелился "Патриот", производили бомбардировки, чтобы запустить ракеты по украинским целям. Источники подчеркнули, что Россия делала это в течение всего прошлого года, чтобы максимизировать потери гражданского населения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 18 мая в Херсонской области был сожжен российский автономный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром". Кроме него, за сутки подтверждена ликвидация шести единиц самоходных артиллерийских установок и разведывательного БПЛА противника;

– украинский военнослужащий из рядов Национальной гвардии "приземлил" редкий беспилотник вражеской армии России "Элерон". Этим дроном российские оккупанты ведут воздушную разведку и наблюдение ближнего действия.

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