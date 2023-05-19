Украина сбила российский истребитель с помощью Patriot: он собирался запустить ракеты – CNN

Силы обороны Украины используют американский зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot не только для сбития российских ракет во время массированных атак. Наши воины уже успели "приземлить" с помощью этой системы российский истребитель.

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Об этом эпизоде, без уточнения деталей, упомянуло CNN в материале о том, как Украина активизирует кампанию по лоббированию истребителей F-16. Издание сослалось на данные от представителей Министерства обороны США и сотрудников Конгресса.

Журналисты напомнили, что страна-агрессор Россия 18 мая нанесла "беспрецедентную" серию ракетных пусков по Киеву. Это произошло всего через несколько дней после того, как РФ обстреляла столицу шестью гиперзвуковыми ракетами "Кинджал", направленными на уничтожение систем ПВО Patriot.

Поэтому, пишет издание, украинские официальные лица настаивают, что без самолетов F-16 стране "приходится импровизировать". И в этом контексте там указали на тот факт, что ВСУ сбили из американской системы российский самолет, который совершал бомбардировки мирных городов.

"Представители Министерства обороны и сотрудники Конгресса сообщили CNN, что украинские войска в последние недели использовали ЗРК Patriot американского производства, чтобы сбить по крайней мере один российский истребитель. Российские самолеты в основном остаются за своими оборонительными линиями, что затрудняет для Украины нацеливание на них с помощью систем меньшей дальности, таких как NASAMS", – говорится в материале.

Официальные лица США отметили, что российские самолеты, на которые нацелился "Патриот", совершали бомбардировку, чтобы запустить ракеты по украинским целям. Источники подчеркнули, что Россия делала это в течение всего прошлого года, чтобы максимизировать потери среди гражданского населения Украины.

Никаких других деталей об этом издание не предоставило. Также отметим, что в сводках Генштаба ВСУ о потерях оккупационных войск РФ в ходе войны в последнее время не было упоминаний о том, что к списку добавился еще один сбитый российский самолет. На сегодня защитники Украины "приземлили" 308 самолетов и 294 вертолета ВС РФ.

Официальные лица США лишь заявили, что украинцы несут ответственность за принятие собственных решений об ведении огня после того, как Запад предоставил системы Patriot, и сами решают, когда и как задействовать их для защиты населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины первыми в мире сбили баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. До этого такие американские системы ПВО ни разу не работали с подобными целями.

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