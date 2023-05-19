В Луганской области нацгвардеец сбил редкий вражеский БПЛА 'Элерон'. Фото

Украинский военнослужащий с позывным "Лютый" из рядов Национальной гвардии "приземлил" редкостный беспилотник вражеской армии России "Элерон". Этим дроном российские оккупанты ведут воздушную разведку и наблюдение ближнего действия.

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Сбить вражеский БПЛА "Лютому" удалось в районе Кременной в Луганской области. Об этом 18 мая сообщили на официальном сайте Нацгвардии Украины.

"Гвардеец с позывным "Лютый" после очереди из пулемета увидел, что выбил не только личный состав противника вокруг бронированной техники, но и вражеский дрон", – говорится в сообщении.

По словам украинского защитника, это довольно редкий экземпляр и был приземлен с помощью стрелкового оружия. Этот БПЛА представляет собой комплекс для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.

"Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные из этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Силам обороны Украины", – рассказал воин.

"Элерон" относится к классу разведывательных беспилотников ближнего радиуса действия. Дрон может летать автономно 90 минут. Способен вести разведку с высоты 3000 метров. Предельная скорость равна 130 км/ч. На землю беспилотник опускается с помощью парашюта.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили вражеский беспилотник. Точным выстрелом из ПЗРК "Stinger", вражеская "птичка" была уничтожена.