Бойцы ССО уничтожили вражеский дрон выстрелом из ПЗРК Stinger: момент попал на видео

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины обнаружили вражеский беспилотник. Точным выстрелом из ПЗРК "Stinger", вражеская "птичка" была уничтожена.

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Урон врагу нанесли воины 8 рулевого полка ССО. Видео попадания показали в Силах спецопераций (чтобы его просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Операторами ССО Украины был обнаружен полет вражеского БПЛА (вероятно Supercam), выстрелом из ПЗРК "Stinger", БПЛА был уничтожен", – отметили в ССО.

На кадрах виден украинский воин, который приводит "Stinger" на обнаруженную цель и производит выстрел. Через мгновение российский БПЛА был поражен.

В ССО не уточнили, когда и где именно был сбит вражеский дрон.

Российский дрон Supercam разрабатывался для проведения аэрофотосъемки местности. Его применяли для создания карт, а также в ходе спасательных операций, совершаемых российским МЧС. Однако после начала полномасштабного вторжения эти дроны были переданы российским вооруженным силам для разведки.

Согласно заявлениям разработчиков, этот дрон запускается с помощью специальных устройств, которые его катапультируют. Он развивает скорость до 120 км/час, может пролететь 240 км за один полет на высоте от 150 м до 5 км и способен передавать информацию в 70-100 км от точки запуска. Россияне вероятно используют его для оценки ситуации наводчиками.

Напомним, накануне, 17 мая, ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов и уничтожили 32 артсистемы врага. Безвозвратные потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 201 100 человек.

"Юбилейный" 200-тысячный захватчик Силы обороны Украины уничтожен 16 мая.