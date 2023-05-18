ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов и уничтожили 32 артсистемы врага – Генштаб

Защитники Украины в течение 17 мая "демилитаризовали" на фронте по меньшей мере 510 военных преступников из армии РФ. В целом на сегодня количество "двухсотых" в рядах российских оккупационных войск превысило уже 201 100.

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Также за полные 448 дней войны наши воины сожгли тысячи единиц бронированной, автомобильной и авиатехники врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В боях за прошедшие сутки бойцы подразделений Сил обороны уничтожили 69 вражеских целей. Среди них 32 артиллерийских системы (всего уже 3198) захватчиков.

Также защитники сбили 11 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2759) и восемь крылатых ракет (990).

Кроме этого, сожгли восемь боевых бронированных машин (7373), три танка (3773), одну РСЗО (563), шесть единиц автомобильной техники и автоцистерн (6073) и одну – спецтехники (418).

Количество остального уничтоженного российского вооружения и техники не изменилось: 318 средств ПВО, 308 самолетов, 294 вертолета и 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники ударом с HIMARS уничтожили комплекс "Панцирь-С1" оккупантов. Ликвидация российской боевой машины произошла под Донецком, это вооружение прикрывало вражеский аэродром.

Кроме того, воины-артиллеристы ВСУ одним выстрелом утилизировали сразу два российских "Гиацинта". Уничтожение вражеских САУ попало на видео.

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