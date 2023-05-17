Украинские артиллеристы одним выстрелом утилизировали сразу два вражеских 'Гиацинта'. Видео

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады им. гетмана Даниила Апостола продемонстрировали сокрушительный удар по врагу. Одним выстрелом защитникам удалось уничтожить сразу две вражеские САУ 2С5 "Гиацинт-С".

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. "Артиллеристы 44 оабр опровергают пословицу ''За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь'', – говорится в публикации (видео размещено внизу новости).

В командовании рассказали, что украинские пушкари сначала уничтожили самоходную пушку 2С5, которая затем "прихватила с собой в ад" еще одну, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 м.

"Выражение ''Своих не бросаем'' заиграло новыми красками", – шутят военные.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генштаба ВСУ, на 448-е сутки войны потери России в войне против Украины превысили 200 тыс. человек. За минувшие сутки были уничтожены около 610 оккупантов, 16 артиллерийских систем, 9 танков и 17 бронемашин.

– ВСУ уничтожили ЗРПК "Панцирь-С1" под Донецком, который прикрывал оккупантов на аэродроме на Донетчине.

– На Бахмутском направлении наши воины ликвидировали 2 установки УР-83П врага, так называемые "Змеи Горынычи", а также уничтожили 1300 кг тротила.