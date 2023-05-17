Потери России в войне против Украины превысили 200 тыс: за сутки ВСУ ликвидировали 610 оккупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины отминусовали еще 610 военнослужащих армии государства-террориста России. Так, общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны в Украине пересекла очередную беспрецедентную отметку и достигла 200590 человек.
Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ на утро 17 мая. Кроме того, защитники Украины отправили на металлолом десятки вражеской техники.
Так, на сегодня захватчики не досчитались 9 танков (всего за период полномасштабной войны 3771) и 17 боевых бронированных машин (7365), 16 артиллерийских систем (3166), 2 средства ПВО (318), 16 БПЛА оперативно-тактического уровня (2748), 9 крылатых ракет (982), 19 единиц автомобильной техники (6067) и 17 – специальной (417).
Также за период полномасштабной войны армия окупантов потеряла:
– 562 РСЗО;
– 308 самолетов;
– 294 вертолетов;
– 18 кораблей.
Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" под Донецком. Техника выполняла миссию обеспечения воздушного прикрытия аэродрома в Донецкой области.
По данным Telegram-канала "Досье шпиона", удар был нанесен с использованием РСЗО HIMARS, в результате чего весь экипаж ЗРК погиб.
Также украинские военные на Бахмутском направлении с помощью беспилотников ликвидировали 2 вражеских установки УР-83П, так называемых "Змей Горыныч", а также уничтожили 1300 кг тротила. Такой результат показала Армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка. Указанные беспилотники были приобретены благодаря донатам через UNITED24.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– украинские аэроразведчики подразделения "Люфтваффе" 129-й отдельной бригады ТРО устроили оккупантам мощный "хлопок" на фронте. В результате были уничтожены орудие, полевой состав БК и личный состав противника;
– в сети опубликовали видео, как бронемашина оккупантов на полной скорости наехала на мину. Очередные потери путинская армия понесла на Донецком направлении.
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