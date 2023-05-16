'Армия дронов' работает: ВСУ с помощью 'Пегасов' уничтожили две российские установки 'Змей Горыныч'. Видео

На Бахмутском направлении украинские военные с помощью беспилотников ликвидировали 2 вражеских установки УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". Кроме того, защитники уничтожили 1300 кг тротила.

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Об этом в своем Telegram-канале рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Такой результат показала Армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка.

С помощью мощных дронов-камикадзе "Пегас" военным удалось точно поразить и уничтожить технику врага. Беспилотники были приобретены благодаря донатам через UNITED24.

"Россияне использовали установки, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытие наших воинов. Теперь "Змей Горыныч" - это кучка старья", – пишет Федоров.

Ранее сообщалось, что в Луганской области кафиры и коллаборанты панически готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они выставили "миллионы блокпостов" и постоянно заявляют о задержании каких-то украинских диверсантов, однако "начинают потихоньку собирать вещи".

Напомним также, что на Сватовском направлении войска РФ понесут большие потери. Кроме того, что Силы обороны Украины уничтожают там технику противника, недавно под Сватовым скрылся командир полка оккупантов.

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