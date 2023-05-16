В Луганской области оккупанты и коллаборанты панически готовятся к контрнаступлению ВСУ: всплыли подробности

Российские оккупанты и коллаборанты на временно захваченной территории Луганщины панически готовятся к контрнаступлению ВСУ. Они выставили "миллионы блокпостов" и постоянно заявляют о задержании каких-то украинских диверсантов, однако "начинают потихоньку собирать вещи".

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Он отметил, что захватчики волнуются, как никогда (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Выставили "миллионы блокпостов", заявили в своих пабликах, что задержали 29 "пособников украинского режима", обнаружили снаряды, 180 "взрывников", тысячу ПТУРов... Они начинают потихоньку собирать вещи – но никуда от нашего правосудия не денутся", – убежден Лысогор.

Напомним: ранее Лысогор сообщил, что на временно оккупированной территории Луганщины захватчики ужесточили "контртеррористические" меры и устраивают обыски даже на рабочих местах граждан. Паспорт "ЛНР" им уже не подходит – людей массово заставляют получать документы Российской Федерации.

В частности, в Троицкой общине оккупанты и коллаборанты должны забрать их до 24 мая. Лица, которые останутся без паспортов, обещают уволить, их не будут принимать в медицинских учреждениях, лишат льгот.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что ситуация на Луганщине контролируется Силами обороны Украины, однако остается достаточно тяжелой. Российские оккупационные войска ведут наступление по всем направлениям, поддерживая свою пехоту авиацией и большим количеством наземной техники;

– на Сватовском направлении войска РФ несут большие потери. Кроме того, что Силы обороны Украины уничтожают там технику противника, недавно под Сватовым пропал командир полка оккупантов.

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