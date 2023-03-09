Оккупанты в Луганской области пытаются вести наступательные действия со всех сторон: подключают авиацию и тяжелую технику, – Гайдай

Ситуация в Луганской области контролируется Силами обороны Украины, однако остается достаточно тяжелой. Российские оккупационные войска ведут наступление на всех направлениях, поддерживая свою пехоту авиацией и большим количеством наземной техники.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что населенные пункты, расположенные на линии фронта, непрерывно находятся под обстрелами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Уже не первую неделю со всех сторон российские оккупационные войска пытаются вести наступательные действия. Это на всех направлениях: и Сватовско-Купянском, и Кременском, и в направлении Белогоровки. Подключают авиацию, тяжелую технику, иногда наступления пехоты сопровождаются большим количеством танков и поддержкой техники. Постоянно у нас идут обстрелы. Всех населенных пунктов, которые расположены на линии фронта", – отметил Гайдай.

Он добавил, что активная фаза боевых действий сейчас идет в районе населенного пункта Краснопоповка.

"Нельзя сказать, что населенный пункт полностью деоккупирован, но ситуация там контролируемая", – уточнил чиновник.

По его словам, в этот день на фронте установилась относительная тишина – после потерь враг оттянулся для пополнения резервов. Продвижения оккупантов нигде нет, заверил Гайдай.

Напомним, накануне Гайдай сообщил, что противник пытается захватить деоккупированные села в Луганской области, совершая штурмовые действия в направлении Стельмаховки, а также Макеевки – Невского и Куземовки – Новоселовского.

"Этих населенных пунктов почти нет. Россияне просто разбили вдребезги постоянными обстрелами, тяжелыми калибрами: и танки, и РСЗО, и артиллерия – лупят из всего, что у них есть", – уточнил руководитель Луганской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– оккупанты терпят значительные потери на Луганщине, поэтому пытаются разными путями пополнить резервы. Успехов у захватчиков все равно нет, поэтому срывают злость за провалы на фронте на местном населении;

– также россияне увеличили количество обстрелов и атак на двух направлениях в Луганской области – Белогоровском и Кременском.

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