На Луганщине взбесившиеся оккупанты постоянно ищут шпионов и увольняют людей без российских паспортов

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики усилили "контртеррористические" мероприятия и устраивают обыски даже на рабочих местах граждан. Паспорт "ЛНР" им уже не подходит – людей массово заставляют получать документы Российской Федерации.

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Об этом 14 мая на своем канале в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. "Россияне взбесились. Разрушили Луганщину, но вместо восстановления жилья и коммуникаций навязывают только жесткий режим "русского мира"", – написал он.

Например, в Троицкой громаде российские оккупанты и коллаборанты обязали население получить паспорт РФ до 24 мая. Людей, которые останутся без него, обещают уволить, их не будут принимать в медицинских учреждениях, лишат льгот.

"Если раньше телефоны проверяли выборочно на улицах, то недавно этот беспорядок устраивают на рабочих местах – ищут любую причину для обвинения в шпионаже. По громаде ездят передвижные пункты так сказать "мрэо" – вынуждают менять автомобильные номера на русские. Тотальное давление", – описал ситуацию на ВОТ Лысогор.

Как писал OBOZREVATEL:

– Экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что войска РФ в Луганской области в ожидании контрнаступления Украины построили сеть оборонных сооружений, которую нашим войскам будет не так просто пройти. Окопы, блиндажи – каждая лесополоса в области заминирована или перерыта оккупантами.

– Центр национального сопротивления заявил, что на Луганщине медицинские учреждения переполнены ранеными на фронте российскими военными. Персонал больниц заставляют работать сверхурочно, медикаментов для гражданских не хватает.

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