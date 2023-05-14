Российские оккупанты глубоко окопались на Луганщине из-за паники относительно контрнаступления ВСУ – Гайдай

Российские оккупационные войска в Луганской области в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины построили сеть оборонных сооружений, которую нашим войскам будет не так просто пройти. Окопы, блиндажи – каждая лесополоса в области заминирована или перерыта оккупантами.

Видео дня

Об этом рассказал экс-председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отдал должное оккупационной армии – зарываться в землю они умеют.

В то же время он отметил, что украинские войска хорошо научились "выкуривать" врага из таких укреплений, хотя это и будет "трудно", поскольку РФ имела полгода на построение обороны.

"Некоторые наши подразделения, как асы работают с дронами, и в течение недели так кошмарят россиян, что те убегают, или кончают жизнь самоубийством, чтобы не жить в том аду, в котором они находятся", – заявил Гайдай.

"Да, Россия это огромная военная машина, но она остается советской. Украинские Силы обороны все-таки почти полностью западного образца", – заметил экс-глава Луганщины.

Напомним: утро 13 мая на временно оккупированных территориях Украины началось с "хлопка". Громкие взрывы прогремели во временно оккупированном Луганске, после них над городом поднялся густой дым, а российские пропагандисты сообщают о прилете по "тыловой базе" оккупантов – зданию Луганской академии внутренних дел.

"ВСУ в результате сегодняшних обстрелов попали в старое здание Луганской академии внутренних дел. С 2015 года там располагались военные, сейчас сама академия базируется в центре, сообщил корр. RT. По предварительным данным, могут быть погибшие и раненые", – отметили пропагандисты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 мая временно оккупированную Луганщину также посетила "бавовна". Взрывы были слышны в захваченном Россией с 2014 года областном центре, где оккупанты в тот день отмечали "день ЛНР";

– после этого российские захватчики заявили, что нашли в городе американский дрон. В так называемом "МВД ЛНР" уточнили, что летательный аппарат ADM-160B производства США якобы был ложной целью перед настоящим ударом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!