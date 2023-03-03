Под Сватово у оккупантов пропал без вести командир полка: Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Сватовском направлении войска РФ несут большие потери. Помимо того, что Силы обороны Украины уничтожают там технику противника, недавно под Сватово пропал командир полка оккупантов.

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Об этом Гайдай рассказал в эфире телеканала FREEДOM (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Может, где-то в лесах потом найдется, а может и нет", – добавил он.

Глава ОВА отметил, что на Луганщине активные боевые действия сейчас ведутся на трех направлениях: Сватово, Кременная и Белогоровка. На каждом из них враг применяет разную тактику – она зависит от подразделений, которые там воюют, и от ландшафта местности.

"Кременная – это лесистая местность, там больше применяется пехота и тяжелая техника. На Сватовском направлении враг применяет и снайперов. С техникой они пытаются, но пока у них ежедневные потери. Белогоровку сейчас обстреливают тяжелыми калибрами очень сильно от злости и бессилия", – говорит Гайдай.

По его словам, под Сватово Россия теряет самое большое в Луганской области количество техники, а в районе Кременной уничтожается максимальное количество пехоты противника.

На этой неделе оккупанты пытались волнами наступать на Кременском направлении, на штурм бросили три роты войск РФ. "Пытались продавить нашу оборону. В конечном итоге отошли, но только две роты, одна (порядка 70 человек) осталась там навсегда", – рассказал Гайдай.

Помимо этого, благодаря точной работе украинской артиллерии регулярно происходит "бавовна" в тылах "второй армии мира" в регионе, и там оккупанты тоже регулярно несут потери.

В целом, ситуация на Луганщине достаточно сложная, но полностью контролируемая нашими Силами обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Гайдая, армия РФ пытается усилить свой наступательный потенциал в Луганской области. Направление Кременная – Сватово остается для россиян приоритетным.

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