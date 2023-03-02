'Иногда в наступление бросают по три роты пехоты': Гайдай рассказал о тактике оккупантов на Луганщине

Вражеская армия России пытается усилить свой наступательный потенциал в Луганской области. Направление Кременная – Сватово остается для них приоритетным. Оккупанты придумывают новые тактики для наступления, чтобы "продавить" оборону украинских военных.

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Об этом сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире 24 канала в четверг, 2 марта. По его словам, иногда россияне бросают в наступление по три роты пехоты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Были попытки наступательных действий в направлении Белогоровки и Кременной (возле н.п. Невское, Макеевка), постоянно происходят обстрелы из тяжелых калибров деоккупированных поселков по линии фронта, несмотря на то, что там много гражданских. С помощью тяжелой техники и пехоты пытаются атаковать позиции ВСУ. Кроме того, у оккупантов появилось много дронов-камикадзе, ими они ищут технику и позиции ВСУ", – сказал Гайдай.

Кременная – Лиман также является важным направлением, где оккупанты пытаются продавить оборону ВСУ. Туда россияне подтянули кадровые подразделения, укомплектованные боевыми танками Т-90.

"Иногда в наступление они могут бросать по три роты пехоты. Есть периодические паузы. То есть, оккупанты оттягиваются на сутки, зализывают раны, а затем подтягивают новые подразделения и технику", – заявил он.

По словам Гайдая, в последнее время российские войска начали использовать новую тактику – наступают исключительно ночью. Иногда они производят наступательные действия небольшими группами с разных сторон, а иногда идут в наступление двумя ротами танков.

"По состоянию на сегодняшний день все усилия на нет возводят наши Силы обороны, которые там держатся. Там пока ситуация стабильная, – подытожил Гайдай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генштабе ВСУ отметили, что 1 марта защитники Украины отразили более 170 атак оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях фронта.

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