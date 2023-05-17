Отправились на концерт Кобзона: бронемашина оккупантов на полной скорости наехала на мину. Видео

Защитники Украины продолжают пресекать попытки российских оккупантов продвигаться на фронте. Захватчики несут потери как среди личного состава, так и своей техники.

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В сети показали, как бронемашина оккупантов на полной скорости наехала на мину. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Фашик Донецкий".

Известно, что очередные потери путинская армия понесла в Донецком направлении.

"Мастерски установленная мина помогает оккупантам попасть в первые ряды в Кобзон. А таких мин бойцы ВСУ на Донецком направлении установили достаточно для того, чтобы взорвать танк или БМП оккупантов", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что украинские защитники уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ликвидация российской боевой машины произошла под Донецком.

Напомним, украинские аэроразведчики подразделения "Люфтваффе" 129-й отдельной бригады терробороны устроили оккупантам мощный "бавовна" на фронте. В результате были уничтожены орудие, полевой состав БК и личный состав противника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ показали, как отразили у противника важную позицию под Соледаром. Захватчикам пришлось бежать.

А в России паникуют из-за лавин диверсий. Жители страны-агрессорки стали осознавать, что война уже пришла в их дом, а спецслужбы совершенно беспомощны.