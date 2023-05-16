Силы обороны ударом с HIMARS уничтожили "Панцирь-С1", прикрывавший вражеский аэродром в Донецкой области. Фото
Украинские защитники уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ликвидация российской боевой машины произошла под Донецком.
Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". ЗРПК выполнял миссию обеспечения воздушного прикрытия аэродрома в Донеччины (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Вашему вниманию фото уничтоженного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1". Боевая машина выполняла задачи по воздушному прикрытию аэродрома в Донецкой области", – говорится в сообщении.
По данным источника, удар был нанесен с использованием РСЗО "HIMARS".
Также было указано, что весь экипаж зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" погиб.
Это произошло в 20 км южнее Донецка.
"ЗРПК не смог справится со снарядом, против которого разрабатывался. Иронично", – добавили в источнике.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские артиллеристы, воюющие на Бахмутском направлении, уничтожили расхваленный россиянами зенитно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Очередной "аналоговнет", который оккупанты устанавливают на крыши домов в Москве, наши защитники превратили в металлолом в эпицентре боевых действий на востоке Украины.
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