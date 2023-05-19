ВСУ устроили оккупантам мощную "бавовну" на левобережье Херсонщины: Гуменюк озвучила потери врага

Украинские военнослужащие продолжают контрбатарейную борьбу на левом, временно оккупированном берегу Херсонщины, а также уничтожают другие вражеские цели на этом направлении. В частности, 18 мая там был уничтожен российский автономный комплекс видео-тепловизионного наблюдения "Муром".

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Об успехах наших защитников на Херсонщине рассказала в эфире "Єдиних новин" начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Напомним, что "Муром" – это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое самостоятельно высматривает живую силу и технику.

Кроме него, за минувшие сутки (18 мая) подтверждена ликвидация шести единиц самоходных артиллерийских установок и разведывательного БПЛА противника.

Как отметила Гуменюк, оккупанты усиленно ведут воздушную разведку, потому что хотят собрать максимум информации об ожидаемом контрнаступлении Сил обороны.

"За минувшие сутки уничтожен беспилотник "Орлан-10"... визуально-наблюдательный комплекс "Муром"... Кроме того, наши ракетно-артиллерийские подразделения очень символично положили на левом берегу вчера шесть "Гвоздик", но это не цветы, а самоходные артиллерийские установки, которыми враг бил по Херсонщине", – сказала представительница ОК "Юг".

Как писал OBOZREVATEL:

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 18 мая на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые горячие сражения ведутся за Бахмут и Марьинку на Донетчине.

– За минувшие сутки враг совершил 39 ракетных и 39 авиаударов, 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Детально об этом можно прочитать в последней сводке ГШ ВС Украины по ссылке.

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