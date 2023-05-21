ВСУ за неделю уничтожили более 4 200 оккупантов и 13 средств ПВО: свежая статистика

Бойцы Вооруженных сил Украины наносят врагу сокрушительные потери на всех направлениях, где ведутся ожесточенные сражения. За последнюю неделю – с 15 по 21 мая – Генштаб увеличил цифры, ставшие для оккупантов роковыми.

Видео дня

Перечень потерь, которые нанесли российской армии, опубликован на Telegram-канале ВСУ. Противник несет издержки не только в виде "200-х" собственных солдат, но и тяжелой дорогостоящей техники.

Личный состав – минус 4280;

танки — минус 27;

ППО – минус 13.

ББМ (боевые бронированные машины) – минус 73;

БПЛА ОТР – минус 126;

артсистемы - минус 142;

РСЗО – минус 2;

автомобильная техника и цистерны из ГСМ – минус 97;

специальная техника (РЛС, РЭБ) — минус 21.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские минометчики эффективно уничтожают противника на Бахмутском направлении. Всего за день наши воины точными ударами ликвидировали пять оккупантов.

"Поджарили 5 оккупантов на Бахмутском направлении. После отражения вражеской атаки операторы БпЛа установили место сосредоточения противника. Дальше за дело взялись минометчики! Результат взаимодействия пограничных подразделений в видео", – говорится в сообщении.

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