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ВСУ за неделю уничтожили более 4 200 оккупантов и 13 средств ПВО: свежая статистика

Екатерина Белоброва
War
1 минута
1,5 т.
ВСУ за неделю уничтожили более 4 200 оккупантов и 13 средств ПВО: свежая статистика

Бойцы Вооруженных сил Украины наносят врагу сокрушительные потери на всех направлениях, где ведутся ожесточенные сражения. За последнюю неделю – с 15 по 21 мая – Генштаб увеличил цифры, ставшие для оккупантов роковыми.

Видео дня

Перечень потерь, которые нанесли российской армии, опубликован на Telegram-канале ВСУ. Противник несет издержки не только в виде "200-х" собственных солдат, но и тяжелой дорогостоящей техники.

  • Личный состав – минус 4280;
  • танки — минус 27;
  • ППО – минус 13.
  • ББМ (боевые бронированные машины) – минус 73;
  • БПЛА ОТР – минус 126;
  • артсистемы - минус 142;
  • РСЗО – минус 2;
  • автомобильная техника и цистерны из ГСМ – минус 97;
  • специальная техника (РЛС, РЭБ) — минус 21.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские минометчики эффективно уничтожают противника на Бахмутском направлении. Всего за день наши воины точными ударами ликвидировали пять оккупантов.

"Поджарили 5 оккупантов на Бахмутском направлении. После отражения вражеской атаки операторы БпЛа установили место сосредоточения противника. Дальше за дело взялись минометчики! Результат взаимодействия пограничных подразделений в видео", – говорится в сообщении.

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