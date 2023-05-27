'Подарки' с неба: в СБУ показали, как уничтожают технику российских оккупантов в Украине. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать технику и личный состав российской оккупационной армии. Численность вражеской армии удается сокращать, в том числе, благодаря ударным дронам.

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С помощью БПЛА воины уничтожили танк, РСЗО и другую технику противника. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спецназовцы СБУ забрасывают российским оккупантам "подарками" прямо с неба. Военнослужащие центра специальных операций "А" эффективно уничтожают технику вместе и личным составом.

"Воины ЦСО "А" делают это настолько эффектно, что российские военные либо сгорают от счастья, либо взлетают в кюветы от точности таких сюрпризов", – говорится в сообщении.

В Службе безопасности отметили, что благодаря эффективному применению ударных дронов воины уничтожили российский танк, реактивную систему залпового огня "Град", бронетранспортер и военные грузовики российской армии.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины в очередной раз нанесли российским оккупантам значительные потери. Киберспециалисты уничтожили три комплекса наблюдения вражеской армии России.

Ранее сообщалось, что защитники Украины, выбивающие оккупантов из южных направлений фронта, показали результаты ударов по врагу. За несколько отдельных операций они уничтожили грузовик, миномет и еще ряд единиц техники ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 26 мая Силы обороны Украины "задвухсотили" еще 480 российских оккупантов. Общее количество потерь вражеской армии в живой силе за весь период полномасштабного вторжения уже достигло 206 200 человек.

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