Силы обороны Украины 'отминусовали' еще 480 оккупантов за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "задвухсотили" еще 480 российских оккупантов. Так, общее количество потерь вражеской армии в живой силе за весь период полномасштабного вторжения уже достигло 206 200 человек.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 27 мая. Кроме того, путинская армия в этот день не досчиталась десятков единиц техники.

В частности, защитники Украины отправили на металлолом 3 танка россиян (в целом за время полномасштабной войны 3799), 7 боевых бронированных машин (7442), 22 артиллерийские системы (3406) и 2 РСЗО (572), 1 средство ПВО (329), 31 БПЛА тактического уровня (2941), 10 крылатых ракет (1025), 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (6172), а также 3 единицы спецтехники (449).

Напомним: накануне в сети показали, как сотрудники СБУ в очередной раз нанесли российским оккупантам значительные потери. Киберспециалисты с помощью дронов-камикадзе уничтожили три комплекса наблюдения армии России. Речь идет о двух российских комплексах "Гренадер" и одном "Муром".

Российские захватчики использовали эти системы для того, чтобы круглосуточно следить за территорией, перемещением наших военных и корректировать артиллерию.

Кроме того, на юге Украины ВСУ уничтожили грузовик, миномет и еще ряд единиц техники ВС РФ. Вместе с российскими "Уралами" и "Васильками" на тот свет отправились и сами захватчики. В ролике 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка видны дороги и поля, по которым российские оккупанты убегают от прилетов, но накинуть пятками им не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили почти две роты российских оккупантов. Также противник понес потери в своей технике;

– оккупанты попытались штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. Однако успеха не имели, поскольку наши воины отразили штурм противника несмотря на химическую атаку. Жестокий бой длился около десяти часов. За это время бойцы ГПСУ и ВСУ ликвидировали 30 захватчиков.

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