Киберспециалисты СБУ уничтожили российские комплексы наблюдения: видео разгрома

Сотрудники Службы безопасности Украины в очередной раз нанесли российским оккупантам значительные потери. Киберспециалисты уничтожили три комплекса наблюдения вражеской армии России, которая ведет против Украины полномасштабную войну.

Видео дня

Видео уничтожения комплексов было опубликовано на официальном Telegram-канале СБУ в пятницу, 26 мая. Как отмечается, воины оставили врага "без глаз" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вражеские объекты были "отминусованы" спецназовцами Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе. Речь идет о двух российских комплексах "Гренадер" и одном "Муром".

Российские захватчики использовали эти системы для того, чтобы круглосуточно следить за территорией, перемещением наших военных и корректировать артиллерию.

"Но теперь не будут! Работаем дальше до полной победы!" – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты попытались штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. Однако успеха не имели, поскольку наши воины отразили штурм противника несмотря на химическую атаку.

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