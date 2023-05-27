Киберспециалисты СБУ уничтожили российские комплексы наблюдения: видео разгрома
Сотрудники Службы безопасности Украины в очередной раз нанесли российским оккупантам значительные потери. Киберспециалисты уничтожили три комплекса наблюдения вражеской армии России, которая ведет против Украины полномасштабную войну.
Видео уничтожения комплексов было опубликовано на официальном Telegram-канале СБУ в пятницу, 26 мая. Как отмечается, воины оставили врага "без глаз" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Вражеские объекты были "отминусованы" спецназовцами Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе. Речь идет о двух российских комплексах "Гренадер" и одном "Муром".
Российские захватчики использовали эти системы для того, чтобы круглосуточно следить за территорией, перемещением наших военных и корректировать артиллерию.
"Но теперь не будут! Работаем дальше до полной победы!" – отметили в СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты попытались штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. Однако успеха не имели, поскольку наши воины отразили штурм противника несмотря на химическую атаку.
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