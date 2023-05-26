Бой длился десять часов: украинские воины отразили штурм противника под Авдеевкой, несмотря на химическую атаку
Российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских защитников под Авдеевкой. Однако успеха не имели, поскольку наши воины отразили штурм противника несмотря на химическую атаку.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. "Несмотря на химическую атаку, бойцы ГПСУ и ВСУ отразили штурм противника на Авдеевском направлении", – говорится в сообщении.
Отмечается, что перед попыткой штурма захватчики из артиллерии обстреляли украинских защитников.
Кроме того, оккупанты сбрасывали с дронов боеприпасы с аэрозолями раздражительного действия. После этого противник при поддержке тяжелой техники, в частности танков и броневиков, пошли в атаку.
Жестокий бой длился около десяти часов. За это время бойцы ГПСУ и ВСУ ликвидировали 30 захватчиков. Также они уничтожили 2 вражеских танка, боевую машину пехоты и бронетранспортер.
Накануне появилась информация о "демилитаризации" двух российских самолетов Су-25 в районе временно оккупированного Мелитополя в Запорожье. Один из вражеских штурмовиков совершил аварийную посадку на местном аэродроме.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ударом с ПТРК Javelin дотла сожгли вражеский танк. Отличную работу проделали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ им. Олексы Довбуша.
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