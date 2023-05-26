Работает Javelin: бойцы 68-й бригады ВСУ эффектно сожгли российский танк. Видео

Защитники Украины продолжают превращать в металлолом российскую военную технику. На этот раз їм вдалося ударом с ПТРК Javelin дотла сжечь вражеский танк.

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Яркое видео опубликовали в Telegram "Фашик Донецкий". Отличную работу проделали бойцы 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Нашим бойцам регулярно поставляют ПТРК, чтобы не дать ни одному танку оккупантов безнаказанно ездить по нашей земле", – говорится в сообщении.

Напомним: также Силы обороны Украины "демилитаризовали" два вражеских штурмовика Су-25 в районе оккупированного Мелитополя в Запорожье. Горожане увидели дым в районе аэродрома, где в последние дни враг развернул особую активность.

"Со временем появилась информация, что на взлетную полосу упал вражеский самолет или вертолет. В ту сторону поехали две машины скорой помощи и пожарная. Еще раньше некоторые источники сообщали, что где-то под Мелитополем упал вражеский самолет Су-25. Вскоре информацию подтвердили и российские пропагандисты", – сообщили местные СМИ.

Кроме того, дроном-камикадзе "Пегас" наши спецназовцы успешно уничтожили российский DJI Mavic в окрестностях Бахмута. С помощью этого дрона захватчики корректировали обстрелы позиций сил обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне в России заявили об атаке на один из своих разведывательных кораблей в Черном море. Разведывательный корабль проекта 18280 "Иван Хурс" во время прохождения пролива Босфор был атакован тремя морскими беспилотниками;

– в ГУР Минобороны Украины подтвердили нанесение удара по борту судна "Иван Хурс", проводившего разведывательный рейс в Босфорском проливе. По меньшей мере, один из трех морских беспилотников, отправленных в атаку на вражеский корабль, достиг своей цели.

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